انهيار شركة الصلب البريطانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انهارت شركة الصلب البريطانية، أمس، بعد أن أعلنت الحكومة أن محادثات اللحظة الأخيرة مع الشركة المالكة فشلت في التوصل إلى صفقة إنقاذ مالية.

وأمرت المحكمة العليا في لندن شركة الصلب البريطانية المحدودة بالتصفية الإجبارية لأعمالها، بحسب بيان.

وجاء في البيان أن «المحكمة العليا أمرت بإنهاء أعمال شركة الصلب البريطانية»، ما يعني أنه سيتم بيع أصولها للمساعدة على تسديد ديونها. وصرح وزير الأعمال البريطاني غريغ كلارك بأن «الحكومة عملت مع شركة الصلب والشركة المالكة غريبول كابيتال والمقرضين لبحث جميع الخيارات». (أ.ف.ب)