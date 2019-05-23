800 مليون مشاريع مؤقتة مرتبطة بـ «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أكد أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي» أنه يتم العمل في الوقت الحالي على إرساء مناقصات بقيمة 800 مليون درهم للمشاريع المؤقتة المرتبطة بالحدث العالمي، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي لموقع المعرض سيبدأ خلال الربع الثاني من العام المقبل 2020، إلى جانب وجود خطة ذات معايير متكاملة سيتم تنفيذها مع الجهات الحكومية المعنية، فيما ستقوم الدول المشاركة بإنجاز بناء أجنحتها في الموقع بحلول يونيو 2020.

أوضح الخطيب في تصريحات صحفية على هامش حفل إفطار للإعلاميين نظمه أول أمس الثلاثاء مكتب «إكسبو 2020 دبي» في موقع الحدث، أنه تم إنجاز 100% من البنية التحتية في الموقع، بالإضافة إلى أن قبة الوصل من المتوقع تركيبها خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2019، فيما سيتم الإعلان قريباً عن الشركة المشغلة للفندق الذي يضم حوالي 300 غرفة، منوهاً بأن أعمال الإنشاءات متواصلة فيه، وسيكون مطلاً على الساحة الرئيسية، ويقع بقربه جناح خاص تحت تصرف حكومة الإمارات لاستقبال المسؤولين وكبار الشخصيات، على أن يتحول هذا الجناح إلى فندق بعد انتهاء فعاليات الحدث.

وقال: «ستكتمل أعمال الإنشاء في أجنحة التنقل والفرص والاستدامة مع نهاية العام الجاري بما في ذلك أعمال الإكساءات الخارجية، كما أن الطاقة الاستيعابية القصوى لموقع الحدث تصل إلى 300 ألف شخص يمكن استيعابهم في وقت واحد، بالإضافة إلى أن مناطق الموضوعات الثلاث التي تم إنجازها تضم 86 مبنى متعددة الاستخدامات سيتم تخصيص جزء منها كأجنحة لعدة دول فيما ستخصص بعض الأبنية كمنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وتجارة التجزئة».

وأشار الخطيب إلى أنه تزامناً مع انطلاق فعاليات المعرض العالمي في أكتوبر من العام 2020، سيتم افتتاح مركز التسوق «إكسبو مول» والذي يتم تطويره من قبل مركز دبي التجاري العالمي وشركة «إعمار»، لافتاً إلى أنه مع اكتمال الأعمال الإنشائية الرئيسية في الموقع، ستشهد الفترة المقبلة تراجعاً تدريجياً في عدد العمال بالموقع بعد انتهاء مرحلة ذروة الإنشاءات.

وقد تبقى حوالي 17 شهراً على انطلاق فعاليات الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، والذي سيشهد أكبر مشاركة من حيث عدد الدول والمؤسسات، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، وسيدعوهم لاستكشاف السبل الممكنة التي يمكن للبشرية اتباعها لجعل عالمنا مكاناً أفضل للعيش، وستدعو أجنحة المعرض الثلاثة «الفرص والتنقل والاستدامة» الملايين من زوارها للتفكر في الدور الذي يمكن لهم كأفراد أن يلعبوه في مسيرة تطور البشرية، وكيف يمكن للخيارات والقرارات الشخصية التي يتخذونها أن تؤثر في القضايا الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم.

وسيتزامن انعقاد الحدث العالمي في دبي مع احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات، الأمر الذي يعزز من قيمة الحدث ويعمق من رمزيته لارتباط توقيته بالاحتفال بمرور خمسين عاماً على أول إنجاز حقيقي عرفته الإمارات، حيث يعود الفضل في نهضة الإمارات التي مكنتها من الفوز بالمعرض الأعرق والأضخم عالمياً لهذا الاتفاق التاريخي الذي أثمر قيام دولة الاتحاد.