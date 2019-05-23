«تلال» تقدم حزماً استثمارية للمطورين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أعلنت «تلال العقارية»، عن طرحها حزماً استثمارية خاصة بالمستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين بالاستثمار في مشروع «مدينة تلال»، جاء ذلك خلال السحور الرمضاني الذي أقامته الشركة بفندق جراند حياة - دبي بحضور مجموعة من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها وعدد من المطورين والوسطاء العقاريين.

وناقش فريق عمل شركة «تلال العقارية» مع كافة المدعوين من المستثمرين والمطورين العقاريين الفرص الاستثمارية العقارية التي تقدمها مدينة تلال كونها من المشاريع متعددة الاستخدامات الرائدة في الشارقة وتتميز بنظام التملك الحر، وما تقدمه من أراض مخصصة للبناء السكني والتجاري متعدد الطوابق، في موقع استراتيجي ضمن الشارقة الجديدة وبالقرب من الحدود مع إمارة دبي على شارع الإمارات.

وقال خليفة الشيباني، المدير العام لشركة تلال العقارية: «تشكل مدينة تلال اليوم فرصة مثالية للراغبين في التملك أو الاستثمار فيها، عِلماً أن مدينة تلال من المشاريع العقارية العملاقة متعددة الاستخدامات في الشارقة».