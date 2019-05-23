شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «إي إي» ستطلق شبكة الجيل الخامس بدون «هواوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون شركة الاتصالات البريطانية «إي إي» هذا الشهر أول مشغّل في بريطانيا يطلق شبكة الجيل الخامس بدون تكنولوجيا «هواوي» كما كان مقرراً في الأساس، وفق ما أعلنت أمس. وكانت شركة «إي إي» قد أعلنت في وقت سابق إنها ستستورد أول هاتف من الجيل الخامس من شركة «هواوي»، وهو «هواوي ميْت 20 اكس فايف جي» إلى بريطانيا لكن مشاركة العملاق الصيني في قطاع الاتصالات في بريطانيا أثار جدلاً سياسياً.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن الرئيس التنفيذي لشركة إي إي مارك اليرا قوله أن الشركة «علقت» اطلاق هواتف الجيل الخامس من هواوي لعدم توفرها على «ضمانة الخدمة» الضرورية لتقديم عقود طويلة الأجل.
وقال «اضطررنا لتعليق ذلك». أ.ف.ب)
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