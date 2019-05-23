«ليالي رمضان» ينطلق اليوم في «إكسبو الشارقة»

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ينطلق اليوم (الخميس) معرض «ليالي رمضان» في مركز إكسبو الشارقة الذي تقام فعالياته على مدى 17 يوماً خلال الفترة من 23 مايو الجاري وحتى 8 يونيو المقبل، احتفاء بالشهر الفضيل وسط أجواء استثنائية بهيجة وعروض مغرية وتخفيضات جاذبة تصل نسبة الخصومات فيها إلى 75% هي الأكبر من نوعها على مستوى الإمارة.

ويعد «معرض ليالي رمضان» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن فعاليات الدورة ال30 من «مهرجان رمضان الشارقة»، أحد أبرز وجهات التسوق والمرح الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة التي ترضي أذواق سكان إمارة الشارقة والسياح الذين يتوافدون عليها للاستفادة من العروض الكبيرة التي يوفرها المعرض لرواده، ويعيشون تجربة تسوق مثالية وفرصاً وفيرة للفوز بجوائز مجزية خصصتها إدارة المعرض للزوار.

ويوفر المعرض أجواء مثالية للباحثين عن أفضل مكان لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة مع أفراد العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بفرصة التسوق لعيد الفطر السعيد، وتذوق أشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية، مع توفر مساحات للأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، فضلاً عن تقديم برامج ثقافية وتراثية وفنية، ومجموعة كبيرة من النشاطات الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو الشارقة:«لقد حرصنا في هذه الدورة من «معرض ليالي رمضان» كونه واحداً من أكبر الفعاليات التسويقية السنوية في إمارة الشارقة أن يكون مواكبا لتوجهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز سياحة التسوق التي تعد أحد أبرز الأنماط السياحية في الإمارات والتي تجذب في كل عام إلى مراكز التسوق المتنوعة ملايين من السياح الذين يأتون من كل أنحاء العالم بحثا عن أجود وأفضل السلع والمنتجات، حيث سيشهد المعرض مشاركة عدد كبير من تجار التجزئة والعلامات التجارية المرموقة ونخبة من المطاعم الشهيرة من مختلف دول العالم، لذلك سيكون المعرض منصة مثالية تتيح لتلك الجهات فرصة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين تعزيزا لسياحة التسوق في إمارة الشارقة».

وأضاف المدفع أن المعرض يمنح المقيمين والزوار فرصة فريدة للاستفادة من أقوى العروض والحملات التسويقية الجاذبة والحسومات المغرية التي يطرحها التجار على تشكيلة واسعة وكبيرة من المنتجات، مع إمكانية الفوز بالكثير من الهدايا والسحوبات على جوائز قيمة وذلك انطلاقا من حرص التجار على التفاعل مع رواد المعرض في هذا الموسم.

وأكد المدفع أن معرض ليالي رمضان بات موسماً قائماً بذاته نظراً لأجوائه الفريدة وعروضه السخية التي جعلت منه الوجهة التي يضعها الزوار على رأس قائمة الأماكن المفضلة التي يقصدونها خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الإمارة.

وتقام فعاليات معرض ليالي رمضان الغنية بالربح الوفير وتنوع السلع والعروض الاستهلاكية، من الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 2:00 صباحاً طوالة أيام الشهر الفضيل. نخبة من العلامات التجارية في العالم

منصة مثالية للوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين والزوار