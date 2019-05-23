تنفيذيون ورجال أعمال: «البطاقة الذهبية» تجذب المزيد من الاستثمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجمع مسؤولون تنفيذيون ورجال أعمال على أن حكومة دولة الإمارات تعمل كل ما بوسعها لتنمية الاقتصاد الوطني وتتخذ القرارات التي تسهم بجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال مالك آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»,إن الإمارات كانت وما زالت تتمتع بمرونة اقتصادية تجعلها تتجاوب مع المتغيرات الاقتصادية، وتوجد الحلول المناسبة للتعامل معها، وهذا التوجه بإصدار «البطاقة الذهبية» لفئات متميزة، هو استمرار وتتويج لنهج دائم، أثمر عن نجاحات، وخط أسطراً مضيئة من قصة نجاح الإمارات.

واليوم ومع نظام «البطاقة الذهبية» للإقامة في دولة الإمارات، سنشهد مرحلة جديدة من التطور، تزيد قدرتنا على التنافس العالمي على استقطاب المستثمرين من جهة، ومن جهة أخرى المواهب ممن يشكلون عماد الاقتصاد المعرفي.

وأضاف: إن نهج تنويع الاقتصاد الذي تتبعه الإمارات، يستدعي إيجاد بيئة الأعمال التي تستقطب أهم الشركات والأفراد، وهو ما نجحت الإمارات في تحقيقه على مر السنين، وتأتي «البطاقة الذهبية»؛ لتشكل دعماً قوياً لهذا التوجه على مستوى الدولة، ونحن بدورنا في مجموعة «تيكوم»، العضو في «دبي القابضة» لطالما ساهمنا خلال العشرين عاماً الماضية بخلق بيئات عمل متخصصة، وفي الآن نفسه متكاملة فيما بينها؛ بحيث تغطي معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، واستقطبت مجمعاتنا عدداً كبيراً من أكبر الشركات العالمية، والكثير منها مدرجة في قائمة «فورتشين 500». حاضنة لكل الكفاءات

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي ل«صناعات»: «عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على قراراته التي تسابق الزمن، وتستشرف المستقبل. واليوم يؤكد سموه أن دولة الإمارات ستبقى الحاضنة الأولى لكل الكفاءات والمواهب المميزة من جميع أنحاء العالم؛ حيث إن قرار الإقامة الدائمة والمتمثل في «البطاقة الذهبية» يؤكد نظرة سموه الثاقبة لمستقبل مزدهر وواعد، ويوفر فرصاً غير مسبوقة للأجيال القادمة. ولا شك بأن هذا القرار يعد خطوة مهمة؛ لدفع عجلة مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ولتفتح آفاقاً جديدة توفر من خلالها فرصاً استثنائية للمستثمرين وأصحاب الكفاءات العالية».

التسهيلات والحوافز

وقال خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: «إن قرار منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين المقيمين والأجانب باقتصاد دولة الإمارات، وسيساعد في جذب مزيد من الاستثمارات واستقطاب رجال الأعمال؛ لممارسة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية والتجارية في الدولة».

وأضاف المحيربي: «إن قرارات القيادة الرشيدة برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كانت داعماً مهماً للاقتصاد الوطني، ومساعداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ حيث سنشهد جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين من المقيمين والأجانب باقتصادنا الوطني، الذي يعد الأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

التنويع الاقتصادي

وقال سمير بركات المدير التنفيذي لشركة بروفيس: إن نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية)، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم الثلاثاء، يجسد خطوة بارزة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021. وتدعم هذه المبادرة مكانة دولة الإمارات كوجهة مبتكرة لقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم؛ من خلال توفير ملايين الفرص المجزية في بيئة متسامحة وآمنة ومنتجة. ويعد هذا النظام إنجازاً سينعكس بشكل كبير على جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع العقارات.

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رؤى ذكية

ميشال عياط الرئيس التنفيذي - الشركة العربية للسيارات قال: مما لا شك فيه أن دولة الإمارات سطرت إنجازات لم تسبقها إليها أي دولة في العالم، وكان هذا التفوق نتيجة لتخطيط محكم قائم على رؤى ذكية. ومع ذلك، لم تكشف قيادتها الرشيدة عن كل ما في جعبتها، لاسيما وأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد في الكثير من المناسبات أن المستقبل سيكون أبهى والقادم أفضل. وتحقيقاً لهذه الغاية وإدراكاً لمتطلباتها، تم اعتماد نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية)، التي تساعد الإمارات أولاً على استقطاب أفضل الكوادر البشرية، والمحافظة على الخبرات التي ترعرعت على أرضها، واجتذاب استثمارات عالمية؛ لضخ رؤوس أموال جديدة في الاقتصاد الوطني، بما يضمن نموه المستدام عاماً تلو الآخر. وتتضافر كافة هذه العوامل مجتمعة؛ لتؤدي حتماً إلى مرحلة جديدة من الازدهار في جميع القطاعات التي تمسّ حياة الإنسان، يشارك بها أبناء الوطن إلى جانب المقيمين فيه، ليسهموا جميعاً في التأسيس لحلقة متجددة من الحضارة ستولد على أرض الإمارات. علامة بارزة

وقال الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: يعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة للمستثمرين الوافدين في دولة الإمارات علامة بارزة. فلطالما كانت رغبة الكثير من الوافدين البقاء هنا بشكل دائم؛ حيث إن العديد منهم يعدون دولة الإمارات موطنهم الثاني. وتمثل عملية إطلاق نظام «البطاقة الذهبية» التي تضمن الإقامة الدائمة قفزة كبيرة ونوعية تتماشى مع البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة وبطاقات الإقامة الدائمة في أستراليا وسنغافورة. وهذه الخطوة ستحث المستثمرين من العديد من البلدان على القدوم إلى الإمارات وإقامة الأعمال التجارية.

المزيد من العطاء

الدكتور طارق دوفان - المدير الطبي للمستشفى الأمريكي دبي قال: تمنح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية الطبية) للأطباء ضماناً مالياً ومهنياً للإقامة في الإمارات، التي يرون فيها وطناً ثانياً لهم. لقد وفرت دولة الإمارات على الدوام البيئة الحاضنة، وأوجدت كافة سبل الدعم لمساعدتنا على تحقيق النجاح. ومن شأن الحصول على الإقامة الدائمة أن يتيح لنا مواصلة تقديم العطاء لهذه الأمة العظيمة.

لقد أسهمت الإمارات في تطور وبروز الكثير من الكفاءات الطبية، سواء من خلال تراكم الخبرات أو تنظيم المؤتمرات وورش العمل والمنتديات الطبية التي يتم تسخير كافة الإمكانات لإنجاحها؛ بهدف التطوير المستمر للقطاع والعاملين فيه. وسيعمل هذا القرار على ترسيخ حضور أمهر الكوادر الطبية؛ للارتقاء بجودة هذا القطاع وإبراز مكانة الدولة على قائمة أفضل وجهات السياحة العلاجية في المنطقة والعالم.

تأثير إيجابي

وثمن رجل الأعمال يوسف علي موسيليام رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو هايبر ماركت قرار منح الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، موضحاً: إن هذا القرار سيكون له تأثيره الإيجابي على القطاعات الاقتصادية في الإمارات؛ عبر تعزيز ثقة المستثمرين المقيمين والعاملين بالدولة، وضخ المزيد من الاستثمارات إلى جانب جذب عدد من المستثمرين الأجانب الجدد، الذين لديهم رغبة بالاستثمار بالدولة.