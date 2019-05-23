الإمارات تشارك في «اختر أمريكا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”: تشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في أعمال قمة «اختر أمريكا للاستثمار 2019» التي تنطلق فعالياتها في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 حتى 12 يونيو/‏ حزيران المقبل.

وتعد قمة «اختر أمريكا للاستثمار» الحدث الأبرز المعني بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، إذ يوفر منصة واسعة تجمع مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار في الأسواق الأمريكية.

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