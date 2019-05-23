وزير خارجية البرازيل يبحث تشجيع الاستثمار مع سلطان بن سليم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

التقى وزير الشؤون الخارجية البرازيلي إرنستو هنريكي فراغا أراوجو مع سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية» في العاصمة برازيليا هذا الأسبوع.

ناقش الطرفان الإصلاحات الاجتماعية، إضافة إلى إطار تنظيمي ثابت وفاعل؛ لاستقطاب المستثمرين، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد سبق هذا الاجتماع مباحثات أجراها ابن سليم مع الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو خلال الزيارة.

ويشكل ميناء سانتوس البرازيلي التابع لموانئ دبي العالمية جزءاً رئيسياً من شبكة الموائ التي يديرها المحفز الرائد للتجارة العالمية في المنطقة؛ حيث تملك المجموعة مصالح أساسية في أنحاء أمريكا اللاتينية، وتقدم خدماتها لمالكي البضائع وشركات الشحن انطلاقاً من خمس بوابات رئيسية على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية في كلّ من بوسورجا بالإكوادور، وكالاو وبايتا في البيرو؛ وسان أنطونيو وليركين في تشيلي؛ ولها أيضاً عمليات في الأرجنتين وجمهورية الدومينيكان.