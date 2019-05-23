المسعود للسيارات تفتتح «رينو آر ستور»

أبوظبي:”الخليج 365”

افتتحت شركة المسعود للسيارات، الموزع الحصري لسيارات «رينو» في أبوظبي والعين، متجر «رينو R-Store» الجديد، والذي يقع ضمن منطقة السفارات قبالة طريق المطار. ويعتبر المتجر الأول من نوعه في أبوظبي، وهو مصمم لتقديم أرقى الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ما يعزز راحة ورضا العملاء.

وكشفت الشركة خلال حفل الافتتاح، عن سيارة«رينو» الجديدة «ميجان آر إس» وتم تصميم الجيل الثالث منها لتوفير متعة قيادة على مختلف الطرق والمسارات، لتصبح مثالاً ومعياراً ضمن فئة السيارات العائلية المدمجة.وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: «تأسست شركة رينو إقليمياً ودولياً كعلامة تجارية في مجال التكنولوجيا والابتكار والقيمة مقابل المال، حيث تسعى، إلى الاستمرار في رحلتها لإرضاء العملاء وتقديم ما يفوق توقعاتهم.