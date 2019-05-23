شكرا لقرائتكم خبر عن المسعود للسيارات تفتتح «رينو آر ستور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المسعود للسيارات تفتتح «رينو آر ستور»
تاريخ النشر: 23/05/2019
أبوظبي:”الخليج 365”
افتتحت شركة المسعود للسيارات، الموزع الحصري لسيارات «رينو» في أبوظبي والعين، متجر «رينو R-Store» الجديد، والذي يقع ضمن منطقة السفارات قبالة طريق المطار. ويعتبر المتجر الأول من نوعه في أبوظبي، وهو مصمم لتقديم أرقى الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ما يعزز راحة ورضا العملاء.
وكشفت الشركة خلال حفل الافتتاح، عن سيارة«رينو» الجديدة «ميجان آر إس» وتم تصميم الجيل الثالث منها لتوفير متعة قيادة على مختلف الطرق والمسارات، لتصبح مثالاً ومعياراً ضمن فئة السيارات العائلية المدمجة.وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: «تأسست شركة رينو إقليمياً ودولياً كعلامة تجارية في مجال التكنولوجيا والابتكار والقيمة مقابل المال، حيث تسعى، إلى الاستمرار في رحلتها لإرضاء العملاء وتقديم ما يفوق توقعاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المسعود للسيارات تفتتح «رينو آر ستور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.