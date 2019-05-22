شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مبهر جديد لمدينتى" العالمية على أرض مصرية " من مجموعة طلعت مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلان الجديد لمجموعة طلعت مصطفى عن مدينتي والذي اذيع اليوم في العديد من الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية المخططين العالميين لمدينتي خلال ال السنوات ال 10 القادمة. Advertisements واظهر الاعلان بوضوح ان مدينتي خطط لها منذ اللحظة الاولى بشكل علمي وصحيح وبخبرة اكبر الشركات والمكاتب العالمية . وتحدث الاعلان " المبهر " عن ما وصف بالـ Spine وهي منطقة جديدة سيتم العمل فيها لتكون من اكبر مراكز العالم في جذب الشركات العالمية والمحلية وكأكبر مركز اداري متكامل يحتوي على الخدمات والتكنولوجيا المتطورة بالإضافة الى السكن العصري والمناطق التجارية لأشهر الماركات والتوكيلات العالمية والافكار الترفيهية الحديثة في العالم.

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