الدولار يفقد 7 قروش.. ويسجل 16.88 جنيه للشراء

كتب: جهاد الطويل
واصل الدولار خسائره أمام الجنيه، اليوم، بخسارة 7 قروش بالمقارنة بأمس، في بنوك "البنك الأهلي المصري، مصر، المشرق، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي".
وسجّل الدولار 16.90 جنيه للشراء، و17.00 للبيع؛ ليصبح إجمالي ما فقده منذ مطلع العام الجاري 98 قرشًا، وهو أقل سعر له منذ عامين.
فيما تراجعت أسعار العملات العربية، ليفقد الريال السعودي قرشًين بالمقارنة بامس ليباع بـ4.53 مقابل 4.55 جنيه،، كما فقد الدرهم الإماراتي قرشًين ليباع بـ4.63 جنيه للدرهم الإماراتي.
يُشار إلى أنَّ بنكي "المصرف...
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