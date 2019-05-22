شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 22-5-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.490 مليار جنيه.

البورصة تربح 3.2 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.490 مليار جنيه. البورصة تربح 3.2 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.490 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 70.1 مليون ورقة مالية بقيمة 417.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.6 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.2%، والعرب على 7.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 11.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16995 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 598 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1523 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 454 نقطة.

Advertisements

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركات، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

المصرية للاتصالاتأرسلت الشركة المصرية للاتصالات، بياناً للبورصة المصرية، أكدت فيه أن ما نشر اليوم الأربعاء بموقع الخليج 365 حول تصريح رئيس المصرية للاتصالات عن إطلاق شركة عقارية بعد تقييم محفظة الأراضى، مازال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيه، مؤكدة أنها ستقوم بالإفصاح عند اتخاذ قرار بهذا الشأن. المصرية للاتصالاتأرسلت الشركة المصرية للاتصالات، بياناً للبورصة المصرية، أكدت فيه أن ما نشر اليوم الأربعاء بموقع الخليج 365 حول تصريح رئيس المصرية للاتصالات عن إطلاق شركة عقارية بعد تقييم محفظة الأراضى، مازال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيه، مؤكدة أنها ستقوم بالإفصاح عند اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالاتWE، إن الشركة ستطلق شركة عقارية للتطوير والاستثمار قريبا، عقب الانتهاء من دراسة تقييم حجم محفظة الأراضى، حيث تمت الاستعانة بمكتب متخصص بهذا الشأن، لاسيما وأن آخر تقييم لهذه الأصول يرجع لعام 2005 فى وقت طرح المصرية للاتصالات بالبورصة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشركة تبحث مع مكتب متخصص فى تقييم الأراضى المسار المناسب للاستفادة من محفظة الأراضى.

وكان آخر تقييم دفترى لحجم محفظة الأرضى للشركة المصرية للاتصالات قد وصل إلى 2 مليار جنيه منذ عام 2005.

أوراسكوم كونستراكشونحققت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، صافى ربح بلغ 33.7 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 35 مليون دولار أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع 3.7% على أساس سنوى. أوراسكوم كونستراكشونحققت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، صافى ربح بلغ 33.7 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 35 مليون دولار أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع 3.7% على أساس سنوى.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019، سجلت 705.6 مليون دولار بنهاية مارس، مقابل 756.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تحولت الشركة من الخسارة إلى الربحية خلال الربع الأول، حيث سجلت أرباحاً بقيمة 1.8 مليون دولار بنهاية مارس، مقابل 1.04 مليون دولار خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضى.