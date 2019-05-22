"المصارف" تستحوذ على 34 في المئة من السيولة المتداولة في "البحرين"

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محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ ساعتين في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 18:57

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه بنهاية تعاملات اليوم (الأربعاء) لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0.10 في المئة تعادل 1.41 نقطة، صعودا الى 1410.84 نقطة في مقابل 1409.43 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 5.50 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بنسبة 1.73 في المئة ما يعادل 12.73 نقطة الى 747.70 نقطة مقابل 734.97 لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 9.16 في المئة.

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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 4.17 مليون سهم في مقابل 4.15 مليونا اليوم السابق بنسبة 0.56 في المئة، بينما تراجعت القيمة المتداولة الى 622 ألف دينار في مقابل 988 ألف اليوم السابق بنسبة 37 في المئة، نفذت من خلال 100 صفقة. وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 4.17 مليون سهم في مقابل 4.15 مليونا اليوم السابق بنسبة 0.56 في المئة، بينما تراجعت القيمة المتداولة الى 622 ألف دينار في مقابل 988 ألف اليوم السابق بنسبة 37 في المئة، نفذت من خلال 100 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.75 بليون دينار بزيادة 11.5 مليون دينار نسبتها 0.13 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 8 شركات، ارتفعت 4 شركات، وهبطت شركتان، واستقرت شركتان. وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 216 ألف دينار بحريني، شكلت 34 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.26 مليون سهم، نفذت من خلال 38 صفقة. وتصدر سهم جي اف اتش البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 203 ألاف دينار، نسبتها 32 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 2.29 مليون سهم.



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