تعرف على مؤمن مختار الرئيس الجديد لشركة مصر للتأمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصر للتأمين برئاسة باسل الحينى، مؤمن مختار رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا لشركة مصر للتأمين ، خلفا لحسين عطا الله الذى سيتولى رئاسة شركة جديدة. ـ تعرف على السيرة الذاتية لرئيس شركة مصر للتأمين. شغل مؤمن محمد مختار محمود حسن ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين العديد من المناصب منها. • مدير عام الاكتتاب بالشركة السعودية لإعادة التأمين التعاونى بالرياض - المملكة العربية السعودية . • مدير عام إعادة التأمين والدعم الفنى بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض- المملكة العربية السعودية . • مدير عام تأمينات الممتلكات والحوادث بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية . Advertisements • مدير إعادة التأمين بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية . • محاسب أول اعادة التأمين بالشركة التعاونية للتأمين بالرياض – المملكة العربية السعودية . • أخصائى اعادة تأمين بشركة المهندس للتأمين – مصر. • أخصائى تأمينات الطيران بشركة مصر للتأمين – مصر.

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