شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت لليوم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 17:45

أنهت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأربعاء) على تراجع في معدلات الاداء بعد ارتفاعها اليوم السابق، إذ هبطت السيولة المتداولة 12 في المئة الى 25 مليون دينار في مقابل 28 مليونا لليوم السابق فيما هبطت الكمية المتداولة 19 في المئة الى 97 مليون سهم في مقابل 120 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 12.4 في المئة الى 5419 صفقة في مقابل 4818 صفقة.



وعلى رغم تراجع الأداء، إلا أن في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة واصلت ارتفاعها لليوم الثاني بنسب طفيفة، وحقق مؤشر السوق الرئيس اكبر زيادة في البورصة بنسبة 0.16 في المئة تعادل 8 نقاط، صعودا الى مستوى 4716 نقطة في مقابل 4709 نقاط اليوم السابق، فيما سجل مؤشر

السوق الاول اقل نسبتها 0.08 في المئة تعادل 5 نقاط الى 6063 نقاط في مقابل 6058 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام الى 5605 نقاط في مقابل 5599 نقطة بزيادة 0.10 في المئة.

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وجاء سهم « جي اف اتش» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 2.79 في المئة، وصولاً إلى 70 فلس، من تداول 167 ألف سهم، بلغت قيمتها 11.3 ألف دينار.

وسجل سهم «صناعات» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 3.23 في المئة، هبوطا إلى 210 فلس، من تداول 2.1 الف سهم، قيمتها 447 ألاف دينار، نُفذت من خلال 131 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 6.5 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.15 في المئة الى 653 فلس من تداول 9.9 مليون سهم.