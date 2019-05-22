شكرا لقرائتكم قطاع "النقل" الخاسر الأكبر في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 16:59

حققت بورصة قطر خلال تعاملاتها في جلسة اليوم (الأربعاء) تراجعا في معدلات الاداء، مقارنة بالجلسة السابقة، فيما أنهت 31 في المئة من الأسهم القطرية التعاملات على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 13 شركة من أصل 42 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة أخرى، واستقرت شركتان، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 541 بليون ريال بزيادة 4.1 بليون نستبها 0.76 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 27 في المئة الى 350 مليون ريال في مقابل 477 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 22 في المئة الى 16 مليون سهم، في مقابل 21 مليوناً، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 1 في المئة الى 10875 صفقة في مقابل 10686 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع 0.59 في المئة ما يعادل 57 نقطة الى 9758 نقطة في مقابل 9701 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 5.26 في المئة.

وخالف قطاع النقل اتجاه البورصة الصاعد، وهبط مؤشره 0.42 في المئة، وفي المقابل طاول الصعود مؤشرات 10 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر الاتصالات بزيادة 1.85 في المئة الى 879 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة الصاعد 1.47 في المئة، فيما بلغت الزيادة في مؤشر العقارات 1.01 في المئة الى 1610 نقاط.

وبلغت مكاسب مؤشر المصارف 0.35 في المئة، تلاه ﻣﺅﺷﺭ الخدمات المرتفع 0.52 في المئة، وصعد مؤشر جميع الأسهم 0.66 في المئة الى 2908 نقاط.