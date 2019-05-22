شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق موقع "تذكرتى" صاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إطلاق موقع "تذكرتى" وهو سوق الكترونى متخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر، وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما يقدم خدمات بيع التذاكر وتوفيرها الكترونيا لمختلف الفاعليات سواءا كانت مباريات رياضية، حفلات مسارح، سينما، أو أحداث مختلفة.

وتم الإعلان عن تفاصيل عمليات الحجز وشراء التذاكر لجمهور كرة القدم المصرى والإفريقى، والتى ستكون عن طريق الدخول إلي موقع www.tazkarti.com وعمل FAN ID (بطاقة مشجع) لكل مشجع أو راغب فى شراء تذكرة أحد المباريات، وقد اعتمدت مصر هذه الطريقة بعد نجاح تجربتها فى كأس العالم التي أٌقيمت في روسيا العام الماضي.

وقد صرح منتصر النبراوي، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة "تذكرتي"، أن "موقع تذكرتى يستخدم أحدث التكنولوجيا فى تقديم خدماته لضمان سلامة وسهولة استخدام التذاكر التى يقدمها، من خلال وسيلة آمنة للراغبين فى شراء وحجز التذاكر الخاصة بأهم ومختلف الفعاليات فى مصر، وباستخدام كافة الوسائل والضمانات التى تقدم من خلالها الخدمة للعملاء لحمايتهم من الاحتيال أو التزوير، ولضمان سهولة بيع التذاكر".

وأضاف النبراوي أن موقع "تذكرتى" يسعى من خلال تقنياته المختلفة إلى تقدم أفضل خدمة ممكنة للمصريين، بتقنيات رقمية تجعل تجربة بيع التذاكر للراغبين فيها أفضل فى الأسلوب، وأقل فى التكاليف، والجهد.

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ويستطيع الراغبون فى حجز أى تذاكر للفعاليات المختلفة القيام بذلك من خلال زيارة الموقع الالكترونى www.tazkarti.com والحجز من خلال تسجيل الدخول بعد عمل Fan ID طبقاً للخطوات المذكورة على الموقع، وإنتظار الرقم الخاص لإتمام عملية شراء التذاكر، حتى يحمى الجمهور من استخدامها بطرق أخرى غير الاستخدام المباشر، كما يستطيع الشباب أقل من 16 عام الحجز من خلال الرقم الخاص بالـ Fan ID لولى الأمر، على أن تصل التذاكر المطلوبة إلى العميل خلال مدة 5 أيام عمل ويتم إستلامها إما من الفروع التي سيتم الإعلان عنها أو خدمة التوصيل للمنازل، كما سيتم الرد على كافة العملاء واستفسارتهم من خلال الخط الساخن 15355.

الجدير بالذكر أن مباريات كأس الأمم الأفريقية ستنطلق في 21 يونيو المقبل وحتي 19 يوليو المقبل على أرض مصر للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.