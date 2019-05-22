شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط - تحليل – 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 11.16 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد