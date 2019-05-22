إنتل يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل – 22-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك كمحاولة منه لتعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 45.99 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 42.34 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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