شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستعد بذلك مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 57.14 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 57.14 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 59.23 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد