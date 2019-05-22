شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يحاول إغلاق فجوة سعريه – تحليل – 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، وليحاول أيضاً إغلاق تلك الفجوة السعريه التي صنعها بتداولاته السابقة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة المحورية 21.69 ، ليستهدف مستوى الدعم 19.41 استعداداً لكسره . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيمانتيك يحاول إغلاق فجوة سعريه – تحليل – 22-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.