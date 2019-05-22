شكرا لقرائتكم خبر عن رمال يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 29.10 ، ليستهدف مستوى الدعم 14.43 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.43 ومستوى المقاومة 25.00 .

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