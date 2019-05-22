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شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يمحو خسائره – تحليل صباحي – 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) لأدنى سعر له عند 9.70 ، ليرتد منه ارتفاعاً ويمحو خسائره ويغلق على عدم تغيير ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 10.20 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.09 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.40 .
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