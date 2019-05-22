شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الوطني يعيد اختبار خط اتجاه صاعد مكسور – تحليل صباحي – 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العربي الوطني (1080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليعيد اختبار خط اتجاه صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق على المدى القصير ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.02% بما يعادل 0.50 ريال ، وذلك وسط محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 26.01 ، ليستهدف مستوى الدعم 23.97 استعداداً لكسره . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.97 ومستوى المقاومة 26.01 .

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