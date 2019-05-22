رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان

كتبت هند مختار شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، توقيع إتفاقية تعاون بشأن الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان. ووقع الإتفاقية كلا من الشركة المصرية للكهرباء و شركة Africa interconectol Euro ، لتبادل قدرات كهربائية تصل ل2000 ميجا وات

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