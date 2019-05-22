شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.."المصرية للاتصالات": إطلاق شركة عقارية مازال قيد الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الشركة المصرية للاتصالات، بياناً للبورصة المصرية، أكدت فيه أن ما نشر اليوم الأربعاء بموقع الخليج 365 حول تصريح رئيس المصرية للاتصالات عن إطلاق شركة عقارية بعد تقييم محفظة الأراضى، مازال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيه، مؤكدة أنها ستقوم بالإفصاح عند اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالاتWE، إن الشركة ستطلق شركة عقارية للتطوير والاستثمار قريبا، عقب الانتهاء من دراسة تقييم حجم محفظة الأراضى، حيث تمت الاستعانة بمكتب متخصص بهذا الشأن، لاسيما وأن آخر تقييم لهذه الأصول يرجع لعام 2005 فى وقت طرح المصرية للاتصالات بالبورصة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشركة تبحث مع مكتب متخصص فى تقييم الأراضى المسار المناسب للاستفادة من محفظة الأراضى.

وكان آخر تقييم دفترى لحجم محفظة الأرضى للشركة المصرية للاتصالات قد وصل إلى 2 مليار جنيه منذ عام 2005.