شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: نستهدف إنشاء مزارع للرياح لإنتاج الطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، أن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة ضمن مخطط تطوير وتنمية المنطقة، إنشاء مزارع للرياح لإنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والكهربائية، خاصة فى ظل خطة الدولة للوصول إلى توليد 20% من إجمالى الكهرباء المولدة عن طريق الطاقات المتجددة، وذلك بحلول عام 2020.

وأوضح الفريق مهاب مميش فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد منطقة مثالية لتنفيذ مثل هذه المشروعات، وذلك وفقا لرأى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن مثالية المنطقة ترجع إلى توافر المساحة الشاسعة والتى يتوفر بها طاقة الشمس والرياح والطاقة الحيوية.

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وأضاف مميش، أنه بالرغم من أن استغلال الطاقة المتجددة يعد اتجاها حديثا فى مصر، إلا أن هناك اتجاها قويا من ناحية الحكومة لزيادة إنتاجها والاعتماد عليها بدلا من المصادر التقليدية للطاقة، وهو ما يجعل الطاقة المتجددة فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة إلى أنه من المستهدف إنتاج 7200 ميجا وات، من مزارع الرياح المقرر إنشاؤها بالمنطقة، خاصة أن الحكومة تستهدف إنتاج 12% من إجمالى الكهرباء المولدة عن طريق الرياح، واستكمال باقى خطة الـ 20% من مصادر متجددة أخرى للطاقة.