شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها قطاعى الاتصالات والصناعة. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحا 5.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5604.56 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 5.07 نقطة ليغلق عند مستوى 6063.41 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% رابحاً 7.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4716.05 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 97.2 مليون سهم بقيمة 25.1 مليون دينار كويتى عبر 5419 صفقة. Advertisements وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.11%. وجاء سهم "أرجان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 13.64%، تلاه رمال بنسبة 10.14%، ثم أصول بنسبة 9.98%، فيما تصدر سهم "التعمير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.20% ثم كفيك بنسبة 9.19%، ثم أجيال بنسبة 9.03%.

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