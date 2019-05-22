"إعمار" تضع حجر الأساس في "المرابع العربية III"

دبي - الخليج 365 :

في خطوة تبشر بعام آخر يحفل بالنجاح في القطاع العقاري بدبي، احتفلت "إعمار للتطوير" اليوم بوضع حجر الأساس في وجهتها الجديدة "المرابع العربية III" التي تمثل مرحلة أخرى لتوسعة مجمع "المرابع العربية" الذي يعتبر من الوجهات المفضلة للسكن في دبي. واستقطبت الوجهة الجديدة للفلل الفاخرة المحاطة بالأسوار اهتماماً استثنائياً من قبل المستثمرين والمشترين، وهو ما تجسد في بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن مجمعي "شمس" و"جوي" في "المرابع العربية III" بالكامل.

وانطلاقاً من شعار "ابحث عن مكان سعادتك"، تم تخطيط "المرابع العربية III" لإثراء سعادة وصحة السكان، عبر مرافق متنوعة، مثل المسبح المصمم على طراز الألعاب المائية، والملاعب الرياضية، والألعاب المائية للأطفال، والنادي الاجتماعي، والحديقة المركزية، والمنطقة المخصصة للتسوق، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق المناسبة للعائلات.

وتعتبر الحديقة المركزية من أبرز ملامح "المرابع العربية III"، وهي مصممة كوجهة للاسترخاء في أجواء اجتماعية مميزة، بمساحة تصل إلى 30 ألف متر مربع (نحو 7.5 فدان أو ما يعادل مساحة أكثر من أربعة ملاعب لكرة القدم)، مع ساحة مركزية ومروج وحدائق للمغامرات ومناطق مخصصة للتزلج والنشاطات الرياضية والشواء، بالإضافة إلى مركز اللياقة البدنية ومسارات الجري وملعب الكريكيت.

وأمام السكان أيضاً خيارات من الحدائق الأصغر حجماً التي تضم ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى البوليفارد الممتد بطول 4 كيلومترات. كما يمكن للسكان الوصول بسهولة إلى الجامع والمدارس الراقية ومرافق الرعاية الصحية التي تقع على مسافة قريبة.

وعند اكتماله، سترتبط "المرابع العربية III" مباشرة بمسار القدرة للدراجات الهوائية الذي يبلغ طوله 86 كيلومتراً، في حين يخترق البوليفارد أرجاء المجمع بعرض 42 متراً، ليشجع السكان على اتباع نمط حياة صحي في أجواء مناسبة للتنزه في الهواء الطلق.

بهذه المناسبة قال أحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة "إعمار العقارية": "يسرّنا للغاية أن نشهد انطلاق الأعمال الإنشائية في مشروع التوسعة الجديد الذي يمثل إضافة مميزة لوجهة ’المرابع العربية‘. ونحن على ثقة بأن العملاء سيقدّرون ما تحتضنه ’المرابع العربية III‘ من مرافق، مثل الحديقة المركزية والحدائق الخاصة والأنشطة الرياضية وغيرها الكثير من الخدمات والمرافق، ضمن وجهة واحدة".

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وأضاف المطروشي: "نحن فخورون بتطوير ’المرابع العربية III‘ كوجهة مثالية للعائلات والأطفال، من خلال الأنهار الاصطناعية ومناطق الأراجيح وسينما الهواء الطلق وأحواض السباحة والملاعب وبيوت الأشجار وغيرها. وسنعلن قريباً عن فرص جديدة للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في وجهة ستكون بالفعل الخيار الأول للعائلات في دبي".

وتمتاز وجهة "المرابع العربية III" بموقعها المثالي بين شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، على بعد نصف ساعة من كل من "وسط مدينة دبي" ومطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي وموقع استضافة "إكسبو 2020 دبي".

ووفقاً لمخططات "هيئة الطرق والمواصلات" لشبكة خطوط المترو في دبي، ستقع محطة "القرية العالمية" مقابل "المرابع العربية III"، مع جسر للمشاة يربطها مباشرة بالمجمع.

ويمكن للمهتمين بشراء الوحدات السكنية في "المرابع العربية III" زيارة مراكز مبيعات "إعمار" في "وسط مدينة دبي"، ومركز مبيعات "خور دبي" في "رأس الخور"؛ ومركز مبيعات "دبي هيلز استيت" على شارع أم سقيم؛ ومركز مبيعات "إعمار الجنوب" في "دبي الجنوب"، أو مركز المبيعات الكائن في الطابق الأرضي من برج النهضة في أبوظبي، الشارع الرابع، طريق المرور.

وتستقبل مراكز المبيعات العملاء خلال شهر رمضان المبارك من السبت إلى الخميس بين الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً. أما أيام الجمعة فيمكن للعملاء زيارة مراكز المبيعات من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 7 مساءً، باستثناء مركز المبيعات في أبوظبي. وبعد انتهاء الشهر الفضيل، تستقبل المراكز العملاء بين الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 2 ظهراً حتى 7 مساءً في أيام الجمعة. كما يمكن أيضاً الاتصال على الرقم 36227 800 من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو 3661688 4 971+ من خارج الدولة بين الساعة 9:30 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل خلال شهر رمضان المبارك، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]