العراق يرفع إنتاج حقل “غرب القرنة- 1” ويبيع خام البصرة الخفيف بعلاوة أقل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

قال مسؤول إن “العراق سيرفع إنتاج حقل “غرب القرنة-1″ النفطي بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 490 ألف برميل في الأيام القليلة المقبلة”.

في سياق متصل، قال مصدران تجاريان اليوم الأربعاء إن العراق باع مليون برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في 29-30 يونيو/حزيران بعلاوة تتراوح بين 20 و30 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي للخام في آسيا إلى يونيبك.

وأضاف المصدران أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) خفضت حجم الشحنة المعروضة في العطاء بمقدار النصف قبل أن تغلقه.

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وتقل العلاوة كثيرا مقارنة مع العلاوة في صفقة جرت في وقت سابق بلغت 77 سنتا للبرميل.

وقال أحد المصدرين “يبدو أنه لم يكن هناك مشترون”.

وقال مصدر آخر إنه في وقت لاحق، طرح العراق عطاء آخر لبيع مليون برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في 25-27 يونيو/حزيران.

وسيُغلق العطاء الجديد في 23 مايو/أيار.