هيئة الاتصالات تطلق تقرير مقياس للربع الأول من 2019م

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤشرات تقرير "مقياس" للربع الأول من 2019م، وذلك عبر تقرير يرصد المستوى العام لجودة خدمة الانترنت المقدمة في المملكة، موضحة الشركات الأكثر تحسنا في تقديم الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن التقرير أظهر ارتفاعا في المعدل العام لأداء سرعات الانترنت المتنقل في المملكة خلال الربع الأول من 2019م، حيث بلغ معدل سرعة التحميل 32.2 ميجابت في الثانية (Mbps) بزيادة تقدر ب 12.2% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2018م، فيما بلغ معدل سرعة الرفع 13.1 ميجابت في الثانية (Mbps).

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وبحسب القياسات التي قام بها مستخدمو الانترنت في المملكة من خلال منظومة "مقياس" على شبكة الجيل الرابع (4G)، فإن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسطا للأداء بلغ 38.0 ميجابت في الثانية بنسبة ارتفاع 8.0%، بينما حققت كل من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أفضل نسب تحسن بلغت 19.0% و18.5% على التوالي بمتوسط سرعات 29.4 و30.7 ميجابت في الثانية.

وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب YouTube، أظهر تقرير "مقياس" أن النسبة الأعلى مما يبث عبر موقع يوتيوب YouTube في المملكة من خلال شبكات الانترنت المتنقل تتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD مع وجود تباين بين الشركات المقدمة للخدمة، وهو ما يسلط التقرير الضوء عليه في سبيل تعزيز التنافسية بين الشركات لرفع الجودة بما يحقق رضا المستفيدين ويعود عليهم بالمنفعة، حيث أظهر التقرير أن قياسات مستخدمي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على شبكة الجيل الرابع (4G)، حققت أعلى نسبة بث على موقع يوتيوب YouTube يتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD بلغت 71%، تلتها شركة الاتصالات السعودية (STC) بنسبة 68% ثم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بنسبة 52%.

يذكر أن الهيئة دشنت مبادرة "مقياس" لرصد جودة تجربة استخدام الانترنت في المملكة في 2017م، داعية المهتمين من مستخدمي الانترنت في جميع مناطق المملكة للمشاركة والتفاعل في عمل القياسات، مما سيكون له أعمق الأثر في تحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الانترنت المقدمة لهم.