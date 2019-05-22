شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.490 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 70.1 مليون ورقة مالية بقيمة 417.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.6 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.2%، والعرب على 7.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 11.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16995 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 598 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1523 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 454 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركات، ولم تتغير مستويات 45 شركة.