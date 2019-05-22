الاقتصاد

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% رابحا 1.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1410.84 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والخدمات.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 621.7 ألف دينار بحرينى.

 

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 5.76% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 6.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.99% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%.

 

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.07% بضغط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.62%.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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