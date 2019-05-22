شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تخفض رسوم 22 سلعة أمريكية إلى النصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تركيا، عن تخفيض الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 سلعة أمريكية إلى النصف، ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قالت وزيرة التجارة التركية "روهصار بكجان" أن القرار يأتى فى إطار المعاملة بالمثل عقب تخفيض واشنطن للرسوم الجمركية على واردات الصلب التركى من 50% إلى 25% فى 17 مايو الحالى.

وأشارت روهصار، إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 2ر521 مليون دولار المفروضة على السلع الأمريكية ستنخفض إلى 6ر260 مليون دولار، مؤكدة: "سنواصل العمل من أجل إزالة العوائق أمام التجارة مع الولايات المتحدة والوصول إلى الحجم التجارى الذي حددته حكومتا بلدينا بـ75 مليار دولار".