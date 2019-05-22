شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير خام دبى لشهر أغسطس بخصم 0.25 دولار للبرميل عن العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي اليوم الأربعاء إن الإمارة حددت فرق السعر الرسمي عن العقود الآجلة للخام العماني لشهر أغسطس بخصم قدره 0.25 دولار للبرميل. يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أغسطس في نهاية يونيو لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أغسطس.

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