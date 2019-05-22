شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحت الضغط بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء حيث الخام الأمريكي فى طريقه لتكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بينما يواصل الخام الدولي "خام برنت" خسائره لليوم الرابع على التوالي ، بفعل الارتفاع الكبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

بحلول الساعة 09:30بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 62.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.16$،وسجل أعلى مستوي 63.62$ ،وأدنى مستوي 62.67$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 71.65$ للبرميل من مستوي الافتتاح 71.87$ ،و سجل أعلى مستوي 71.92$ ،وأدنى مستوي 71.36$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاع بنسبة 0.3% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.75% ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.8 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 17 أيار/مايو ، فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.6 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 479.3 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ أيلول/سبتمبر 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.3 مليون برميل.

من ناحية أخرى ،أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء أنها ملتزمة بسوق نفط متوازن ومستدام ،والسعودية أكبر منتج للنفط فى أوبك ،والمتحكم الأول فى سياسة الإنتاج للمنظمة العالمية.

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" اجتماعا رسميا فى 25-26 حزيران/يونيو المقبل لمناقشة سياسة الإنتاج ، لكن تشير بعض الأنباء حاليا إلى دراسة المنظمة تأجيل الاجتماع إلى 3-4 تموز/يوليو.