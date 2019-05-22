شكرا لقرائتكم خبر عن السلبية تسيطر على البتكوين بعد التخلي عن حاجز 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مع سيطرت السلبية على أكبر عملة رقمية فى العالم بعد التخلي سريعا عن حاجز 8,000$ ، حيث تحتاج السوق فى الوقت الحالي إلى عدد من الأخبار الإيجابية ،تساعد فى محو تأثير القرارات التنظيمية الأخيرة فى الولايات المتحدة.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:25بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,910$ بانخفاض قدره 39$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 7,949$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,029$ ، وأدنى سعر عند 7,850$.

فقد "البتكوين" يوم الثلاثاء نسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير العالمي.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 248.5 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

تراجعت هيمنة البتكوين على التداولات بالسوق الرقمية من 60.52% الأسبوع الماضي ، والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017 ، إلى حدود من 56% هذا الأسبوع ، فى علامة على تباطؤ الطلب الاستثماري على أكبر عملة رقمية فى العالم.

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تحتاج سوق التشفير فى الوقت الحالي إلى عدد من الأخبار الإيجابية ، تعمل على انتعاش مستويات الطلب ،وتمحو تأثير القرارات التنظيمية الأخيرة فى الولايات المتحدة " أكبر سوق رقمية فى العالم".

وفقا لتقرير رسمي صادر الاثنين 20 أيار/مايو ،أجلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قرارها بشأن إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المقدم من فان إيك و سوليد إكس.

يسمح قرار التأجيل للجهة التنظيمية بجمع المزايد من المعلومات والآراء قبل إصدار القرار النهائي خلال فترة 90 يوم حتى 19 آب/أغسطس القادم ،حيث تحتاج الجهة إلى المزيد من التوضيحات حول كيفية حماية المستثمرين من ممارسات الاحتيال والتلاعب.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد أجلت الأسبوع الماضي قرارها بشأن إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة " Bitwise"لفترة زمنية أخرى.

من ناحيته توقع بريان كيلي محلل العملات الرقمية البارز فى تليفزيون CNBC ارتفاع أسعار البتكوين مجددا أعلى 8,000$ وتسجيل مستويات أعلى جديدة خلال هذا العام.

وفند كيلي هذا التوقع إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالعروض المقدمة من عملاق الاستثمارات المالية فى الولايات المتحدة "فيديليتي" ، بالإضافة إلى إمكانية دخول تجار التجزئة إلى السوق حاليا عبر شركة "أميريتريد".