شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المستهلكين فى بريطانيا أقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر نيسان/أبريل مرتفعا بنسبة 2.1% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.2%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.9%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.8% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.9%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.8% ، هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.