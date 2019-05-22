شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين في بريطانيا ترتفع طبقا للتوقعات فى أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين الشهري للمدخلات مرتفعة بنسبة 1.1% فى نيسان/أبريل ، طبقا لتوقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.1% ، وعدلت القراءة السابقة إلى انخفاض بنسبة 0.8% من انخفاض بنسبة 0.2 %، هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني.

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