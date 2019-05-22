شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أشهر قبيل بيانات التضخم البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار الشكوك حيال قدرة رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" فى تمرير صفقة "بريكست" داخل البرلمان ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال نيسان/أبريل.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% حتى الساعة 08:03 جرينتش،ليتداول عند 1.2665$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2704$،وسجل الأعلى عند 1.2719$ ، والأدنى عند 1.2661$ الأدنى منذ 4 كانون الثاني/يناير الماضي.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى سابع خسارة خلال الثمانية أيام الأخيرة ، بفعل صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وفقد الجنيه نسبة 2.2% مقابل الدولار على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول /أكتوبر 2017 ، بفعل الصعود القوي للدولار الأمريكي ، وتصاعد المخاوف حيال "بريكست".

لا تزال هناك شكوك كبيرة حيال قدرة رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" فى تمرير صفقة "بريكست" داخل البرلمان ، خاصة بعد فشل مفاوضاتها الأخيرة مع حزب العمال فى الوصول إلى صياغة موحدة حول اتفاق انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

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وقالت "تيريزا ماي" يوم الثلاثاء بأن البرلمان لديه فرصة أخيرة لتمرير اتفاق "بريكست" ،وحثت الأحزاب المعارضة على دعم الاتفاق ،والذي وصفته بالجديد والمختلف عما تم رفضه ثلاث مرات فى وقت سابق من هذا العام.

وفى حال رفض البرلمان الاتفاق للمرة الرابعة ،فسوف يكون هناك تصويتا على ما إذا كان بالإمكان عقد استفتاء جديد حول صيغة الاتفاق الذي ستطرحه "تيريزا ماي".

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق بيانات اقتصادية هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة خلال نيسان/أبريل،والتي توفر أدلة هامة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية البريطانية خلال هذا العام.

ويصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاع بنسبة 2.2% خلال نيسان/أبريل من ارتفاع بنسبة 1.9% فى آذار/مارس ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.9% من ارتفاع بنسبة 1.8% بالقراءة السابقة.

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع ارتفاع بنسبة 1.1% خلال نيسان/أبريل من انخفاض بنسبة 0.2% فى آذار/مارس ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% بنفس القراءة السابقة.