شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص فائض الميزان التجاري في اليابان خلال نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 60 مليار ين مقابل 529 مليار ين في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 230 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى 111 مليار ين مقابل 153 مليار ين في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 122 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات استقرار التراجع عند 2.4% دون تغير يذكر عن ما كانت علية في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تسارع وتيرة النمو إلى 6.4% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.6%.