شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في أسبوعين أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السابع من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 110.45 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.50، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 110.39، بينما حقق الأعلى له عند 110.63.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 60 مليار ين مقابل 529 مليار ين في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 230 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى 111 مليار ين مقابل 153 مليار ين في آذار/مارس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 122 مليار ين.

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وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات استقرار التراجع عند 2.4% دون تغير يذكر عن ما كانت علية في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تسارع وتيرة النمو إلى 6.4% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.6%.

كما تابعنا أيضا عن ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تسارع النمو إلى 3.8% مقابل 1.8% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى الثبات عند مستويات الصفر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.7% مقابل 5.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 3.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال آفاق الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في نادي المراسلين الأجانب في هونج كونج، وحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز خلال مؤتمر صحفي حيال ملكية المنازل في الولايات المتحدة في نيويورك.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل ومع انتهاج سياسة التحلي بالصبر.