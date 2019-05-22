شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية اللايتكوين لأول مرة في ثلاثة جلسات أعلى حاجز 90$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الأربعاء في أعقاب تراجعها بنحو 4% في أولى جلسات هذا الأسبوع، وذلك بعد أن عكست في مطلع الأسبوع استكمالها لمسيرات نهاية الأسبوع الماضي في الارتداد من الأعلى لها في أحدى عشرة شهراً ضمن عمليات تصحيحية لمكسبها الموسعة الأخيرة، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف صحيفة نيكي اليابانية عن إقرار مجلس النواب الياباني مشروع قانون جديد لتنظيم ثاني أكبر سوق للعملات الرقمية في العالم، وذلك على أن يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت لاحقاً.

Advertisements

وفي تمام الساعة 05:38 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.07% إلى مستويات 91.49$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 91.19$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 92.58$، بينما حققت الأدنى لها عند 90.43$، وتبلغ القيمة السوقية لسادس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 5.66$ مليار.

هذا وتبلغ خسائر اللايتكوين خلال الأسبوع الجاري قرابة 4% وذلك ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها الأسبوع الماضي مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي مع ارتفاعها الأسبوع الماضي بأكثر من 12%، كما أنها لا تزال تعكس مكاسب شهرية تفوق 25% وتعد بصدد خامس مكاسب شهرية لها على التوالي، موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين حيال الأصول الرقمية هذا العام عقب الخسائر الموسعة لتلك الأصول العام الماضي.