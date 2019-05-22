شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في خمسة أشهر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السبعة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 18 من نيسان/أبريل الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.07% لتتداول حالياً عند 14.41$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.42$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 98.05 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في خمسة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 98.01.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال آفاق الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في نادي المراسلين الأجانب في هونج كونج، وحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز خلال مؤتمر صحفي حيال ملكية المنازل في الولايات المتحدة في نيويورك.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل ومع انتهاج سياسة التحلي بالصبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس منح مكتب وزارة التجارة الأمريكية ترخيص مؤقت لشركة هواوي تكنولوجيز لمدة 90 يوماً ينقضي في 19 من آب/أغسطس المقبل وخلال تلك المدة سيتم مراجعة القيود المفروضة على الشركة الصينية، ما عكس احتمالية انفراجه في الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي أمر تنفيذي أقتضي بوضع هواوي ضمن القوائم السوداء للمتاجرة.

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ويذكر أن الصين أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل، ما عكس تصاعد حدة الصراع التجاري بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت قبلها بأيام التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25% وهددت بفرض تعريفات 25% على بضائع صينية بقيمة 300$ مليار "قريباً".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الأسبوع أفادت وزارة المالية الروسية بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018

وفي نفس السياق، فقد تابعنا مع مطلع هذا الشهر تعليق شركة نيومونت-جولدكورب عملياتها في أكبر منتجها للذهب والفضة في المكسيك منجم بيناسكيتو والذي يعد ثاني أكبر منجم للفضة في المكسيك أكبر دولة منتجة للفضة عالمياً وذلك في أعقاب تصاعد النزاع مع المجتمع المحلي الذي حصار المنجم منذ 27 من آذار/مارس بسبب أزمات إمدادات المياه هناك وإضراب مقاولين شحنات النقل عن العمل مع الشركة.

هذا وتقدر الخسارة المحتملة في إنتاج نيومونت-جولدكورب ما بين 18 و20 مليون أونصة من الفضة سنوياً من جراء تجميد العمل في منجم بيناسكيتو الذي أنتج في عام 2018 نحو 18.3 مليون أونصة من الفضة بمعالجة 35.2 مليون طن من الخام للحصول على تلك الفضة، وبلغ إنتاجه في العام الذي سبق حصاره نحو نصف مليون أونصة من الذهب وأكثر من 25 مليون أونصة من الفضة.

ويذكر أن منجم بيناسكيتو سحب في 2017 خلال عملياته 7.9 مليار جالون من المياه ما يمثل 93% من المياه الجوفية في ولاية زاكاتيكاس أو ثلاثة أضعاف ما يستهلكه سكان مدينه زاكاتيكاس التي يبلغ عدد ساكنيها 129 ألف نسمة، لم يتضح بعد إلى متى سيمتد تعليق العمل بالمنجم وبالأخص عقب فوز الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي قد لا يسلك خطى الرؤساء المكسيكيين السابقين المؤيدين لشركات التعدين.