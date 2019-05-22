شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى لها في خمسة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 11 من نيسان/أبريل وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السبعة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 18 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.05% لتتداول حالياً عند 1,273.80$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في ستة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 1,274.40$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 98.02 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في خمسة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 98.01.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال آفاق الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في نادي المراسلين الأجانب في هونج كونج، وحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز خلال مؤتمر صحفي حيال ملكية المنازل في الولايات المتحدة في نيويورك.

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ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل ومع انتهاج سياسة التحلي بالصبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس منح مكتب وزارة التجارة الأمريكية ترخيص مؤقت لشركة هواوي لمدة 90 يوماً ينقضي في 19 من آب/أغسطس المقبل، مع الإفادة بأنه في تلك المدة سيتم مراجعة القيود المفروضة عليها، ما عكس احتمالية انفراجه في الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي أمر تنفيذي أقتضي بوضع الشركة الصينية ضمن القوائم السوداء للمتاجرة.

ويذكر أن الصين أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل، ما عكس تصاعد حدة الصراع التجاري بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت قبلها بأيام التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25% وهددت بفرض تعريفات 25% على بضائع صينية بقيمة 300$ مليار "قريباً".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع هذا الأسبوع أفادت وزارة المالية الروسية بأن إنتاج روسيا (ثالث أكبر منتج للذهب عالمياً) من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ارتفع إلى 58.12 طن متري مقارنة بنحو 51.61 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، وسط أفادت الوزارة بأن الإنتاج خلال الربع الأول الماضي تضمن 45.95 طن متري من الذهب المستخرج من المناجم مقارنة بنحو 39.78 في الربع الأول من العام السابق.