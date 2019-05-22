شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها منذ مطلع هذا الشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ مطلع أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية عن اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1155 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1161، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1153، بينما حقق الأعلى له عند 1.1166.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال آفاق الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في نادي المراسلين الأجانب في هونج كونج، وحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز خلال مؤتمر صحفي حيال ملكية المنازل في الولايات المتحدة في نيويورك.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل ومع انتهاج سياسة التحلي بالصبر.