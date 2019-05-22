شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى له في قرابة شهر مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والأنظار على المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي قد يعكس عجز 1.2 مليون برميل مقابل فائض 5.4 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.02% لتتداول عند مستويات 62.70$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.71$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.14% لتتداول عند 71.78$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.88$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 98.02 مقارنة بالافتتاحية عند 98.01.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل ومع انتهاج سياسة التحلي بالصبر.

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على الصعيد الأخر، قد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت إلى ارتفاع صادرات المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، إلى نحو 7.14 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس مقارنة بنحو 6.98 مليون برميل يومياً في شباط/فبراير، بينما أفادت تقرير أخرى أن المملكة قد تبقي على صادراتها النفطية دون مستويات 7 مليون برميل يومياً خلال الشهر المقبل وذلك على الرغم من تشديد العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني مؤخراً.

وفي نفس السياق، أفادت وكالة رويترز وفقاً لمصادرها المطلعة بأن أعضاء أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة على رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، يدرسون تأجيل موعد عقد اجتماع فيينا المقبل إلى الثالث والرابع من تموز/يوليو المقبل بدلاً من 25 و26 من حزيران/يونيو القادم، موضحة أن هذا المقترح تم تقديمه بالفعل، إلا أنه لم يتم التأكيد رسمياً على تأجيل موعد الاجتماع الذي من المقرر أن يتم من خلاله مناقشة مصير اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام.

ويذكر أن وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أعرب يوم الأحد الماضي عن إجماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط لنحو ستة أشهر أخرى حتى نهاية العام الجاري "بلطف"، وذلك مع التعهد بمنع وقوع أي نقص حقيقي في الأسواق، وفي نفس السياق، فقد أكد بالأمس وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالأمس على التزام بلاده باتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي للنفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 803 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 17 من أيار/مايو الجاري، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.