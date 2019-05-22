شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يبدأ باستعادة تعافيه - تحليل صباحي - 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.85% بما يعادل 51.03 نقطة ، ليستقر من جديد أعلى مستوى 6023.27 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

Advertisements

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6023.27 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6373.40 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6000.00 ومستوى المقاومة 6200.00 .