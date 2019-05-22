شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 22-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، وسط محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.66% بما يعادل 140.42 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8677.73 ، ليستهدف مستوى الدعم 8400.00 استعداداً لكسره . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8400.00 ومستوى المقاومة 8800.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 155 عدد أسهم الشركات الخاسرة 24 عدد أسهم الشركات الثابتة 9 عدد أسهم الشركات المتداولة 189

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