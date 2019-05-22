شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع الجاري على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء ويأتي ذلك وسط استمرار تسعير المستثمرين لتطورات النزاعات التجارية بين واشنطون وبكين.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعلن مكتب وزارة التجارة الأمريكية عن منح ترخيص مؤقت لشركة هواوي تكنولوجيز لمدة 90 يوماً ينقضي في 19 من آب/أغسطس المقبل وأنه خلال تلك المدة سيتم مراجعة القيود المفروضة على الشركة الصينية، ما عكس احتمالية انفراجه في الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي أمر تنفيذي أقتضي بوضع هواوي ضمن القوائم السوداء للمتاجرة.

ويذكر أن الصين أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل، ما عكس تصاعد حدة الصراع التجاري بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت قبل ذلك التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25% وهددت بفرض تعريفات 25% على بضائع صينية بقيمة 300$ مليار "قريباً".

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل ومع انتهاج سياسة التحلي بالصبر.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.07% ليربح 1.14 نقطة ويصل إلى المستوى 1,551.44، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.36% ليربح هو الأخر 76.21 نقطة ويصل إلى المستوى 21,348.66.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفاض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.05% ليخسر 1.91 نقطة ويصل إلى المستوى 3,664.87، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليخسر هو الأخر 2.73 نقطة ويصل إلى المستوى 2,903.24.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.25% ليربح 69.12 نقطة ويصل إلى المستوى 27,726.36، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.23% ليخسر 4.70 نقطة ويصل إلى المستوى 2,056.55.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.06% ليربح 5.88 نقطة ويصل إلى المستوى 10,221.97، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.09% ليربح 5.64 نقطة ويصل إلى المستوى 6,494.50.